Pochettino: «Le finali si vincono, non si giocano. C’è entusiasmo»

Mauricio Pochettino ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League con il suo Tottenham: le parole

A pochi giorni dalla finale di Champions League che il Tottenham giocherà contro il Liverpool, Mauricio Pochettino ha parlato a Radio Marca.

FINALE CHAMPIONS – «Non succede spesso di giocare una finale di Champions. Cerco di essere naturale, ma è difficile mantenere la nostra routine. Abbiamo avuto tempo per elaborare la strategia migliore, stiamo tutti lavorando sodo per fare bene. C’è speranza, ma anche entusiasmo e motivazione. Le finali si vincono, non si giocano. Ci siamo arrivati nonostante un cammino difficile, battendo squadre più accreditate e molto competitive. Vogliamo dimostrare al mondo che grandi cose si possono fare in modo diverso. Il calcio non è solo denaro. Ad eccezione di Lloris, sarà una situazione nuova per tutta la squadra. Andremo a Madrid con grande determinazione».