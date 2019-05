Portogallo, Santos conferma: «Ronaldo sarà presente in Nations League»

Portogallo, Santos conferma la presenza di Cristiano Ronaldo in Nations League, dopo l’assenza nelle fasi di qualificazione

La stagione di Cristiano Ronaldo non si è conclusa nel modo che lui, e i sostenitori della Juventus, speravano. L’eliminazione nei quarti di finale di Champions contro l’Ajax ha lasciato l’amaro in bocca al portoghese, che però si è dimostrato ancora decisivo in campo europeo, con 5 gol tra ottavi e quarti.

Lo sa bene Fernando Santos, che ha confermato la presenza di CR7 in Nations League: «Sì, ci sarà sicuramente. La sua assenza durante la fase a gironi è già stata spiegata, era una decisione assolutamente legittima e comprensibile. Eravamo tutti d’accordo sul fatto che fosse la cosa migliore per lui. Ma la sua passione per la nazionale non può essere messa in dubbio, basta vedere il suo sostegno costante anche quando non c’era».