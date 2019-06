Psg, Dani Alves dal Brasile spiazza tutti con alcune dichiarazioni sibilline: in dubbio la sua permanenza nel club francese

Dani Alves non rilascia mai dichiarazioni banali. L’ex terzino della Juventus ha parlato dal Brasile. Ecco le sue parole riportate da Sport: «Sto con i tifosi del PSG, con gli appassionati e con chi si preoccupa delle sorti del club».

«Voglio una squadra che sappia realmente come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo. Attualmente non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta».