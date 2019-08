Psg, problemi in attacco. Choupo Moting rimane l’unico a disposizione

Psg, Tuchel torna a vincere ma crescono i problemi della squadra. Mbappé e Cavani si fermano: rimane solo Choupo-Moting

Il Psg di Tuchel ha rialzato la china dopo la sconfitta della settimana scorsa contro il Rennes. La prestazione dell’ultimo week-end ha dato delle certezze che sembravano momentaneamente smarrite. Il tutto però ha avuto un prezzo piuttosto caro.

Si sono fermati contemporaneamente Mbappé e Cavani, a cui si aggiunge il problema che riguarda Neymar. Per il francese e l’uruguaiano fastidi fisici che ne comprometteranno la presenza nelle prossime gare, il brasiliano è messo da parte fino a quando non si chiarirà il suo futuro. Ecco che Tuchel, per questi motivi, ha a disposizione il solo Choupo-Moting.