Psg, ufficiale l’addio di Henrique: si attende l’annuncio di Leonardo

Il Paris Saint Germain ha ufficializzato l’addio di Henrique. Si attende l’annuncio che renderà Leonardo nuovo ds del Psg

Come si legge sul sito, il Psg ha ufficializzato l’addio di Henrique. Il ds saluta dunque il club francese per far spazio a Leonardo, che dopo la separazione dal Milan tornerà all’ombra della Tour Eiffel.

«Paris Saint Germain e Henrique hanno deciso di terminare la loro collaborazione» si legge nella nota. Presto potrebbe dunque arrivare l’annuncio che renderà Leonardo nuovo ds del club francese.