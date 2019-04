Adrien Rabiot resta il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus: Paratici al lavoro per ottenere un accordo con la madre-agente

Da tempo Adrien Rabiot è in rotta con il suo attuale club, il PSG, e a giugno lascerà i parigini, non avendo rinnovato il suo contratto. Inizialmente il francese sembrava destinato ad approdare al Barcellona, club con cui la trattativa era stata ben avviata. Ma la madre-agente del centrocampista, Veronique, ha fatto saltare il banco con le elevate richieste economiche, e alla fine l’affare è definitivamente saltato. Così la Juventus, secondo quanto riporta “La Repubblica”, ha colto la palla al balzo e si è portata in pole position per il classe 1995.

La trattativa fra i bianconeri e Veronique è stata imbastita dal D.s. Fabio Paratici, che sarebbe disposto ad accontentare le richieste salate della signora. Per Rabiot, che arriverebbe a parametro zero, bisognerà infatti almeno pareggiare l’ingaggio che aveva offerto il Barcellona, pari a 10 milioni di euro, e offrire commissioni molto alte alla madre e agli altri componenti dell’entourage, con cifre che si annunciano da record.