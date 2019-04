Il D.s. dell’Inter, Piero Ausilio, era a Manchester per seguire la sfida fra lo United e il Barcellona: nerazzurri forti su Rakitic e Darmian

L’Inter continua a muoversi in vista del calciomercato estivo, che potrebbe regalare ai nerazzurri rinforzi importanti per la prossima stagione. Dopo aver seguito la sfida di Champions League fra Tottenham e Manchester City, mercoledì sera il D.s. del club milanese, Piero Ausilio, secondo “Tuttosport”, si è così recato all’Old Trafford per seguire la sfida fra il Manchester United e il Barcellona. Oltre ad Ilkay Gundogan dei Citizens, infatti, fra i nomi evidenziati sul taccuino del dirigente nerazzurro ci sono anche il centrocampista blaugrana Ivan Rakitic e l’esterno dei Red Devils, Matteo Darmian.

Se il tedesco ha deciso di non rinnovare l’accordo che lo lega agli inglesi fino al 2020, il croato non ha ancora fatto una scelta definitiva a riguardo e i contatti con l’entourage del giocatore restano vivi, benché il suo acquista sarebbe piuttosto oneroso per le casse societarie. Per quanto riguarda invece Matteo Darmian, l’italiano ha deciso di non continuare la sua avventura in Premier League con il Manchester United ed è un nome particolarmente gradito ad Antonio Conte, tecnico che potrebbe guidare i nerazzurri nella prossima stagione, e dall’a.d. Beppe Marotta, che lo aveva seguito anche ai tempi della Juventus. L’Inter, insomma, che apprezza anche la sua duttilità tattica (può giocare sia a destra, sia a sinistra o nella difesa a tre, ndr) rappresenta per lui un’opzione concreta per il futuro.