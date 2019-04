Le parole di Claudio Ranieri in vista della sfida interna con il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa

Consueta conferenza stampa di giovedì mattina per Claudio Ranieri, a due giorni dalla sfida con il Cagliari. Ecco le parole del tecnico della Roma: «Dobbiamo avere rispetto per ogni avversario. I ragazzi stanno lavorando molto intensamente per poter concorrere a questo posto benedetto di Champions. El Shaarawy? Sta facendo bene. Riesce a fare le due fasi, fa le diagonali difensive e in attacco è in doppia cifra. Dzeko? Dzeko ama partecipare al gioco. Quello che ha fatto vedere a San Siro è il suo habitat naturale. Può giocare con uno accanto, ma questo accanto deve capire il suo gioco e inserirsi al momento giusto».

Prosegue Claudio Ranieri parlando di altri singoli: «Pastore titolare? Non lo so, ma è in ripresa. Schick? Sono convinto che abbia i requisiti per diventare un grosso campione. Cengiz Under? Quando giochi in quella posizione e tu crei problemi all’avversario o lui li crea a te. Il cambio di Milano è dettato sia dalla condizione fisica che da un aspetto tattico. Da lui mi aspetto tanto. Futuro? Io mi sento allenatore della Roma fino al termine della stagione, poi Dio vedrà e provvederà. Ho accettato a scatola chiuso, da tifoso. Spalletti ha criticato il mio credo calcistico? Ognuno fa quel che può con quello che ha. Il calcio è semplice, sono gli allenatore e i giocatori che lo rendono complicato».