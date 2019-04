Real Madrid, nonostante la stagione deludente Zidane è orgoglioso della storia del suo club, sminuendo il Barcellona

Il Barcellona si avvia a vincere la 26ª Liga della sua storia, in una stagione che francamente non ha visto rivali. Il Real Madrid, infatti, sta per concludere un anno di transizione, iniziato con l’addio di Cristiano Ronaldo e Zidane, i fallimenti di Lopetegui e Solari in panchina, e il ritorno del francese ex Juve al comando dei Blancos.

Nonostante la stagione disastrosa del Real Madrid, Zidane non si perde d’animo, anzi afferma con orgoglio: «Noi abbiamo vinto 33 volte la Liga. Quante ne ha il Barcellona? È vero che hanno fatto molto bene negli ultimi anni, e dobbiamo riconoscerlo, ma nella nostra storia ci sono più titoli. La Liga è molto importante, sarà il nostro obiettivo nella prossima stagione. Per me è il titolo più importante da vincere».