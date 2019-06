Ritiro Fernando Torres, è la triste fine di una grande epoca

Fernando Torres si ritira dal calcio giocato a 35 anni: ripercorriamo la carriera dell’attaccante tra Atletico, Liverpool e Chelsea

Fernando Torres appende gli scarpini al chiodo. La decisione è stata presa da poche ora dal calciatore stesso, che dice basta con il calcio giocato. Per lui, dopo l’esperienza in Giappone è arrivato il momento di fermarsi. Comprensibilmente, a 35 anni compiuti e con un livello sempre più in calo. Si chiude così un’enorme parentesi di calcio, rappresentata proprio dal Nino.

Soprannome affidatogli grazie alla sue precocità: ad appena 18 anni debuttava in Liga, a 19 portava già al braccio la fascia da capitano dell’Atletico Madrid. Lì è diventato grande. Poi nel 2007 il richiamo dell’affascinante Inghilterra lo spinge fino a Liverpool. È coi Reds che si consacra al grande palcoscenico europeo. Dal 2008 iniziano gli infiniti problemi col ginocchio, che ne condizionano la restante carriera. Al Chelsea continua a macinare gol (e vincerà una Champions), ma non sarà più lo stesso Nino di sempre. Poi la breve parentesi Milan, il ritorno all’Atletico da figliol prodigo e l’esperienza nipponica. Adesso il riposo. Meritato.