Robben indeciso sul suo futuro: «Potrei tornare in Olanda, o in un top club»

Robben, dopo l’addio al Bayern Monaco è indeciso sul suo futuro: per l’olandese un probabile ritorno in patria, o esperienze in Giappone e USA

Arjen Robben ha fatto sognare tutti col suo magico mancino, che spesso riusciva a telecomandare la palla all’incrocio dei pali. L’esterno classe 1984 ha detto addio al Bayern Monaco dopo dieci anni.

Così sul suo futuro, a ‘Voetbal International’: «Potrei decidere di andare fuori dall’Europa negli Stati Uniti o in Giappone, oppure rimanerci per un top club o un ritorno in Olanda»