Roma-Borussia Mönchengladbach streaming e probabili formazioni: i giallorossi sfidano i tedeschi all’Olimpico nella 3ª giornata del Gruppo J di Europa League

La Roma di Paulo Fonseca prova ad avvicinare la qualificazione ai Sedicesimi di finale di Europa League e punta ai 3 punti nell’insidiosa sfida interna della 3ª giornata che la vede opposta ai tedeschi del Borussia Mönchengladbach, guidati in panchina da Marco Rose, attualmente in testa assieme al Wolfsburg alla Bundesliga, il massimo campionato tedesco. In classifica la Lupa conduce il proprio raggruppamento assieme agli austriaci del Wolfsberg con 4 punti, mentre i tedeschi hanno collezionato un solo punto nelle prime 2 giornate. Roma-Borussia Mönchengladbach: la partita si disputerà giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma.

Emergenza infortuni per Fonseca, che dovrà decidere se confermare a livello tattico il 4-2-3-1 oppure passare a un 3-5-2. Davanti al portiere Pau López, la difesa dovrebbe vedere Florenzi e Kolarov come terzini e al centro la coppia Fazio-Smalling, con l’argentino che con ogni probabilità farà rifiatare Mancini. In mediana possibile tandem composto da Pastore e Veretout, con sulla trequarti Kluivert (squalificato in campionato), Zaniolo e il rientrante Perotti alle spalle di Dzeko. Rose dal canto suo si affiderà al 4-3-1-2, con tandem d’attacco composto da Stindl e dal figlio d’arte Thuram e a loro supporto Herrmann sulla trequarti.

La sfida di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Roma-Borussia Mönchengladbach

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 24 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: William Collum (Scozia)



Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann; Stindl, Thuram. All. Rose

