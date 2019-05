Roma, De Sanctis: «De Rossi e Totti esempi». E sul prossimo allenatore…

Roma, Morgan De Sanctis, ds dei giallorossi, parla del recente addio di De Rossi e del possibile nuovo allenatore

Morgan De Sanctis ha parole al miele per Totti e De Rossi. Al termine del premio “Inside the Sports“, dichiara: «De Rossi e Totti sono due esempi di come si possa essere bandiere del calcio».

E sul nuovo allenatore della Roma: «Prenderò atto, quando la società avrà scelto, del tipo di allenatore che sarà e mi metterò a disposizione per fare in modo che lavori nelle migliori condizioni».