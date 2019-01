Roma, Di Francesco: «De Rossi convocato. Mercato? Stiamo valutando»

Le parole del tecnico Di Francesco in vista di Atalanta-Roma: torna De Rossi tra i convocati della formazione giallorossa

Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa odierna per presentare la sfida di campionato contro l’Atalanta. La notizia è rappresentata dal ritorno di Daniele De Rossi tra i convocati dopo quasi tre mesi di assenza: «Mi è piaciuto come si è allenato De Rossi. Oggi è a disposizione, siamo soddisfatti, anche se ovviamente non ha i minuti nelle gambe. Stimo molto Gasperini, si vede che allena la squadra in un certo modo, ha creato una filosofia di gioco importante. Contro le grandi, in casa, i nerazzurri hanno sempre fatto bene. Zaniolo esterno alto è un’opzione valida. Come anche Schick. Pellegrini e Florenzi non sono al meglio, li valuteremo oggi, siamo in bilico per la formazione fino a domani».

Prosegue ancora il tecnico della Roma che risponde alle domande sui singoli calciatori e sulle mosse di calciomercato della società giallorossa: «Dzeko sa giocare a calcio, fa girare la squadra e manda i compagni in porta. Per noi è importante. Tornerà a segnare come ha sempre fatto. Karsdorp è in ballottaggio con Santon per il ruolo di terzino destro. Non penso ai diffidati e manderò in campo la migliore formazione, poi valuteremo per le partite successive. Calciomercato? Stiamo facendo le valutazioni del mercato anche in uscita, le scelte verranno fatte in base alle esigenze dei calciatori».