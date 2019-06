Roma, il 17 giugno 2001 arrivava il terzo scudetto nella Capitale – VIDEO

Il 17 giugno 2001 la Roma diventava campione d’Italia per la terza volta. Totti, Montella e Batistuta schiantavano il Parma all’Olimpico

Il 17 giugno 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto. Più di ottantamila persone giunsero all’Olimpico per appoggiare la loro squadra, che doveva solo vincere contro il Parma per assicurarsi il titolo di Campione d’Italia. Non deluse le attese: sotto un tipico clima quasi estivo Totti, Montella e Batistuta schiantavano i ducali facendo partire la festa giallorossa.

In panchina c’era Fabio Capello, l’ultimo sergente di ferro in grado di far vincere qualcosa di grosso ai capitolini. Fu ovviamente aiutato dalla qualità della squadra: Cafù, Emerson, Tommasi, Candela, Delvecchio, oltre il già citato tridente. Oggi, 18 anni dopo, il capitano di quella squadra annuncerà il suo definitivo saluto alla Roma. Francesco Totti.