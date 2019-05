Roma-Juve, Allegri parla della prestazione dei bianconeri, usciti sconfitti dall’Olimpico con due gol nel finale di gara. Dubbi sul futuro

Massimiliano Allegri è soddisfatto della sua squadra, nonostante la sconfitta. L’allenatore della Juve ha così commentato la gara con la Roma ai microfoni di Sky Sport: «Abbiamo fatto un buon primo tempo ma per quello che abbiamo creato dovevamo essere più pericolosi. Nella ripresa siamo calati perchè c’erano meno stimoli da parte nostra ma abbiamo preso due gol da polli».

La Juve sarà giudice della lotta per la Champions: «Dobbiamo festeggiare nel migliore dei modi ed è normale che la lotta alla Champions è bella come lo è quella per l’Europa League e per la salvezza. E’ un campionato che fino alla fine è affascinante».

E sull’eliminazione in Champions: «Quest’anno è stata una Champions per noi anomala perchè abbiamo fatto un ottimo girone e un ottimo ottavo. Ai quarti siamo arrivati con pochi giocatori e con calciatori importanti fuori ed è normale che alla lunga la paghi».

Nedved non ha confermato ufficialmente Allegri, ma l’allenatore della Juve dice: «Mercoledì vedrò il presidente e ne parlerò con lui quanto accaduto quest’anno e di quello che sarà e cercheremo di preparare al meglio la stagione futura».