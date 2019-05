Roma-Juve, Mirante protagonista a sorpresa della gara, parla delle speranze Champions, e dell’apporto di Ranieri alla squadra

Antonio Mirante è stato decisivo per la vittoria della Roma contro la Juve. Il portiere, ex bianconero, mette la Champions nel mirino: «Al di là delle mie parate e delle scelte di mister Ranieri, siamo cambiati come atteggiamento difensivo e quando abbiamo la palla siamo messi quasi sempre bene. Questo ci dà più compattezza, fiducia e quindi risultati. Ci stiamo sacrificando per raggiungere il 4° posto: non è facile ma dobbiamo provarci fino in fondo».

Sul suo ruolo alla Roma, Mirante dice: «Sapevo di venire alla Roma col ruolo di secondo portiere, poi le cose sono cambiate col tempo: giocare è bello, ora non devo pensare alla prossima stagione ma a lavorare bene adesso. Anche da riserva ho lavorato come se dovessi sempre scendere in campo. Sono fortunato ad avere un preparatore che non mi molla, e non ho mai avuto l’atteggiamento di chi viene qua a svaccare».