Roma-Juve, Zaniolo e Dzeko in coro: «Daje magica Roma» – FOTO

Roma-Juve, tutta la gioia di Dzeko e Zaniolo sui social per la vittoria. Il centrocampista e l’attaccante lanciano la volata Champions – FOTO

Grande vittoria della Roma contro una Juve scarica e senza motivazione. I giallorossi non mancano l’occasione per portarsi a ridosso della zona Champions, e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due giornate.

Grande la gioia di Edin Dzeko sui social. Il bosniaco ha segnato e ha fornito un assist per il vantaggio siglato da Florenzi, ed ha esultato sui social con un: «Daje Roma». Anche Zaniolo, obiettivo di mercato della Juventus, esprime la sua gioia su Instagram esaltando la prestazione della Roma.