Roma, Kluivert: «Voglio realizzare il mio sogno. La prossima stagione…»

Roma, parla Kluivert tracciando un bilancio della sua prima stagione in giallorosso: grandi prospettive per la prossima annata

Justin Kluivert ha trovato un po’ di difficoltà durante il suo primo anno a Roma. L’ex esterno dell’Ajax ha comunque messo a segno 2 gol, realizzando 8 assist, in 35 presenze: «Complessivamente sono felice e so cosa migliorare per la prossima stagione».

«Ho un sogno e voglio realizzarlo, non sono soddisfatto. È importante ottenere sempre il meglio da se stessi per raggiungere il massimo», ha dichiarato a Voetbal International.