Roma, la settimana di Pellegrini. L’Europeo, il compleanno e l’investitura

Settimana intensa per Pellegrini: il debutto con gol all’Europeo, l’investitura di Totti e il compleanno. A Roma si lavora sul suo contratto

Giorno speciale, per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista spegne oggi 23 candeline e le festeggia direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21 che, questa sera, affronterà la Polonia nella seconda gara dell’Europeo. Gli ultimi giorni, per il giocatore della Roma, sono stati intensissimi. Prima il debutto nella competizione internazionale con gol su rigore, poi l’importante investitura di Totti e, come detto, il compleanno.

Non indifferenti le parole che l’ormai ex dirigente gli ha voluto tributare, designandolo di fatto come possibile suo erede: «A lui ho promesso tante cose, e spero che queste cose possano avverarsi. È un ragazzo speciale, forte, sia in campo che fuori. È una persona pulita, può fare bene alla Roma, può dare tanto a questa società e a questa maglia». Al suo ritorno nella Capitale si metterà in chiaro il suo futuro. L’obiettivo è di prolungare il contratto, magari eliminando la pericolosa clausola rescissoria. Perché, intanto, il titolo di vice capitano giallorosso (alle spalle di Florenzi) gli spetta di diritto. Assicura Totti.