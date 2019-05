Roma, l’immediato futuro dipende dal… Milan. In ballo i programmi estivi

Con i preliminari di Europa League la Roma dovrà saltare la tournée in America. I giallorossi rimangono in attesa della sentenza sul Milan

Il piazzamento finale in campionato della Roma costringe i giallorossi a dover affrontare i preliminari di Europa League. La prima sfida in programma è datata 25 luglio, ovvero l’andata del secondo turno preliminare. Il ritorno sarà la settimana successiva, il primo di agosto. Ma non finisce qua: per ottenere il pass per i gironi, i capitolini saranno costretti a passare anche per il terzo turno preliminare, e infine vincere il play off programmato per fine agosto. Un’agonia, insomma.

Fattori che si verificherebbero se le sentenze che riguarderanno il Milan non dovessero intaccare la posizione in classifica dei rossoneri. In caso contrario, la Roma otterrebbe il quinto posto (quindi la qualificazione diretta ai gironi) e tutta la trafila estiva passerebbe al Torino. Ci sono in ballo anche le programmazioni estive: a oggi, i giallorossi sarebbero costretti a saltare la tournée negli Stati Uniti. Coi preliminari in programma, la programmazione potrebbe essere effettuata sui campi di Trigoria oppure nelle splendide località trentine, come Pinzolo.