Roma, mercato al fotofinish. E intanto il derby incombe…

Roma, Petrachi sfrutterà al meglio ogni secondo di mercato rimasto, ma attenzione alla giornata di venerdì. E intanto testa al derby

Sono già giorni importantissimi, e da un certo punto di vista decisivi, quelli in casa Roma. Ci si sta muovendo tra mercato e campo e le energie psico fisiche da utilizzare sono notevoli. Dalla dirigenza al campo. Fonseca sta mettendo anima e corpo per plasmare al meglio la sua rosa, sopratutto perché tra pochissimi giorno lo attende già un impegno non indifferente, ovvero il derby. È presto, vero, ma la gara di domenica rappresenta uno snodo subito importante.

Con tre punti l’ambiente svolterebbe immediatamente, regalando fiducia al mister e ai giocatori a sua disposizione. In caso contrario, i tifosi giallorossi tocchino tutto il ferro che li circonda, la situazione potrebbe già degenerare. Ipotesi a cui, tutti quanti, non vogliono minimamente pensare. Al contempo c’è un altro lavoro che parallelamente si sta portando avanti. È quello di Gianluca Petrachi, sfinito da questo lunghissimo mercato ma che sta stringendo i denti per le ultime operazioni.

Innanzitutto, in uscita. Defrel è vicino a partire direzione Sassuolo, su Olsen ci si sta lavorando. Un attimo “parcheggiata” la situazione Santon. Se il d.s. non dovesse riuscire ad acquistare un esterno alto al posto di Perotti, ecco che quel ruolo verrebbe ricoperto da Florenzi. Di conseguenza l’ex Inter rimarrebbe in rosa per fare il secondo terzino destro alle spalle di Zappacosta. Capitolo difensore centrale: il reparto più delicato ha bisogno di essere ritoccato. Petrachi lo sa e lavora. Rugani e Lovren rimangono due piste, che tuttora non convincono al massimo. È per questo che il dirigente aspetterà fino all’ultimo secondo di mercato disponibile per tutte le valutazioni del caso. Anche se, trapela, la giornata di venerdì potrebbe risultare decisiva.