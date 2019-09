Roma, operazioni last minute in corso. Ma c’è un derby a cui pensare

Roma, Petrachi si prepara alle operazioni di mercato last minute. Kalinic e Vital i nomi forti, e intanto Fonseca si focalizza sul derby

Due giorni alla fine del calciomercato. Essendo onesti, siamo consapevoli che Petrachi non veda l’ora che quel gong suoni. Il d.s. della Roma, che si è portato dietro un pessimo lavoro fatto da Monchi, ha messo a segno in quest’estate circa 25 operazioni tra entrate e uscite. Tradotto, non si è mai fermato un secondo. E non è ancora finita, perché nelle ultime 48 ore potrebbe ancora accogliere due nuovi profili. Ormai le piste sono ben delineate: Kalinic e Mateus Vital.

Per l’attaccante è tutto fatto da tempo. Si attende solo l’uscita di Schick (più vicino che mai al Lipsia) per dargli l’ok di atterrare nella Capitale e mettere tutto su bianco. Nella giornata di lunedì dovrebbe completarsi tutto, proprio allo scadere. Stesso discorso per Mateus Vital: è lui il profilo adatto per coprire il buco nel reparto avanzato. Viva, ma decisamente più complicata, la pista che porta a De Paul, per costo e tempo rimasto. Ma mai dire mai.

Questi sono discorsi a cui sta pensando solo Petrachi col suo team, perché Fonseca e la squadra sono ben focalizzati sul derby di oggi. Alle 18 il primissimo snodo importante per i ragazzi del portoghese, che può già dire tantissimo sulla stagione che sarà. Considerata la sosta, un successo potrebbe far vivere due settimane di estasi nella Capitale. Al contrario, di una sconfitta se ne parlerebbe per anche più tempo, e questo non può che far male a tutto l’ambiente giallorosso. Ieri in conferenza Fonseca ha promosso l’idea di Florenzi nella zona avanzata del campo. È la possibilità attualmente più concreta, con Zappacosta che agirà da terzino destro. Il dubbio rimane in difesa: Mancini sì o Mancini no? Il tecnico scioglierà le riserve solamente a ridosso del match.