Roma, primo pari estivo con regalino. Ma l’attenzione era tutta su Dzeko

Roma, con l’Athletic Bilbao arriva il primo pari del pre campionato. Tutti gli occhi erano su Dzeko: bosniaco tra panchina, campo e mercato

Per la prima volta in questo pre campionato la Roma non fa bottino pieno. Nell’amichevole disputata nel (pessimo) campo di Perugia i giallorossi hanno impattato 2-2 contro l’ostico Athletic Bilbao. Spagnoli quadrati e compatti, con un’ottima preparazione fisica derivata dal fatto che tra poco più di una settimana affronteranno il Barcellona alla prima di Liga. Fonseca ha mutato nuovamente la sua squadra, sintomo che è ancora aperto il cantiere giallorosso.

Il punteggio finale non dice molto. Piuttosto vanno fatte proprie le indicazioni mostrate in campo. Ovvero che Mancini (rigore creato a parte in maniera sfortunata) è già ben calato negli schemi del tecnico, così come rappresentano una garanzia i due terzini sinistri Kolarov e Spinazzola, che si sono alternati. Da registrare ancora il compagno di reparto di Mancini e sopratutto il centrocampo. Piccolo passetto indietro per Diawara che ha commesso qualche errore di troppo. Fonseca, intanto, attende ansioso che Veretout guadagni il prima possibile la forma adatta per poterlo rotare con l’ex Napoli.

Tutti gli occhi, però, erano puntati su Edin Dzeko. Nella giornata in cui l’Inter ha accelerato definitivamente per Lukaku è giunta voce anche di un passo in avanti dei nerazzurri proprio per il bosniaco. E, quando tra i titolari non è apparso il suo nome, tutti i tifosi della Roma sono un attimo sobbalzati in piedi. Tuttavia Fonseca gli ha concesso quasi mezz’ora di gioco nella ripresa, e in quel frangente Dzeko è sembrato sempre voglioso e ben concentrato. Marotta è pronto ad accontentare Petrachi con un’offerta congrua al valore del giocatore. Rimane un però. Il d.s. dei giallorossi non ha ancora sotto mano il possibile sostituto. I prediletti, ovvero Icardi e Higuain, continuano a respingere la destinazione. Tutto si risolverà nei prossimi giorni, se non le prossime ore.