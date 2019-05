Roma-Qatar, non si trovano conferme. Pallotta il primo a smentire

Continua a rimbalzare la voce che vede la Qatar Sports Investments interessata alla Roma. Nessuna conferma, con Pallotta stesso che smentisce

Notizie che si rincorrono, indiscrezioni mai confermate, smentite puntuali. Da un paio di settimane girano le voci riguardo un possibile interessamento da parte della Qatar Sports Investments per le quote di maggioranza della Roma. Non si trovano, attualmente, conferme in merito alla questione, anche dopo l’ultima notizia, riportata da Adkronos, di una “fonte qualificata” che confermerebbe il gradimento della QSI per la società capitolina.

Il primo ad allontanare ad allontanare il tutto è stato James Pallotta, già qualche settimana fa quando la notizia venne fuori la prima volta tramite il quotidiano “Le Parisien”. “È una notizia falsa, non c’è niente di vero e non ho idea del perché se ne parli, il secco commento del numero uno giallorosso. A oggi, l’unico vero pensiero del tycoon americano è quello di posare la prima pietra e iniziare a costruire lo Stadio che tanto desidera per la sua gente.