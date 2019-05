Salah a De Rossi: «In Premier saresti il benvenuto»

Salah, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dell’addio di De Rossi, invitandolo ad abbracciare il mondo della Premier League

Parla Mohamed Salah, in vista della finale di Champions League con il Tottenham. L’egiziano non dimentica un suo ex compagno di squadra, Daniele De Rossi, che lascerà la Roma: «De Rossi è una leggenda, un ottimo amico, non so davvero cosa dire. Ho visto la sua ultima partita e i tifosi che lo salutavano».

Salah vede un futuro in Premier League per De Rossi:«Gli auguro tutto il meglio, se viene in Inghilterra è il benvenuto».