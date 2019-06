Salernitana, Calaiò: «Solidali col Venezia, ma non possiamo retrocedere»

Salernitana, Calaiò ha parlato in conferenza stampa in vista dei playout che vedranno i granata impegnati contro il Venezia

Emanuela Calaiò, attaccante della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa, in vista dei playout contro il Venezia: «I programmi erano diversi all’inizio dell’anno, è normale che ci sia grande delusione, ma c’è il centenario e non possiamo retrocedere».

Sul caos playout: «Prima eravamo salvi, poi playout, poi salvezza, poi ancora spareggi. Siamo solidali con i calciatori del Venezia, il nostro comunicato è stato fatto in questa direzione»