Sampdoria-Chievo 0-0, risultato e diretta live

Sampdoria-Chievo, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 18ª giornata di Serie A che si gioca nel cosiddetto Boxing Day offre la sfida tra Sampdoria e Chievo, in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Formazione quasi del tutto confermata rispetto alle previsione quella dei padroni di casa che scendono in campo con il 4-3-1-2. Unica variazione è Saponara sulla trequarti al posto di Ramirez, autore di uno straordinario gol nello scorso turno. Per il Chievo, invece, cambio di modulo con il 3-4-3 invece del 4-3-1-2 e diverse variazioni in campo. In difesa torna Cesar ad affiancare Bani e Barba, mentre a centrocampo rimangono in panchina Hetemaj, Giaccherini e Rigoni. Attacco affidato al tridente Leris-Meggiorini-Stepinski, panchina per Pellissier.

Sampdoria-Chievo 0-0: tabellino

MARCATORI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Praet, Ekdal; Saponara, Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

CHIEVO (3-4-3): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Radovanovic, Obi (14′ Hetemaj), Jaroszynski, Kiyine; Leris, Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia

AMMONITI:

Sampdoria-Chievo: diretta live e sintesi

23′ Si riprende a giocare, sembra poter continuare il centravanti gialloblu.

21′ Gioco fermo, problemi fisici anche per Meggiorini.

19′ Ottimo lancio di Jaroszynski verso Meggiorini, l’attaccante prova la conclusione di prima intenzione, ma spedisce il pallone alto da buona posizione.

17′ Kiyine prova ad allargare verso Jaroszynski, appoggio completamente sbagliato.

14′ Problemi fisici per Obi che lascia il campo, al suo posto entra Hetemaj.

11′ Destro di Radovanovic dal limite, palla alta sopra la traversa.

8′ Lancio d Andersen che supera tutta la difesa ospite, sul pallone si fionda Caprari che calcia al volo da posizione defilata, palla abbondantemente a lato.

5′ Conclusione da fuori di Radovanovic, palla centrale bloccata in due tempi da Audero.

4′ Sala cerca il lancio in profondità verso Caprari, palla lunga che termina in rimessa fuori.

1′ Inizia il match di Marassi.

Squadre in campo, a breve il fischio iniziale.

Sampdoria-Chievo: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Praet, Ekdal; Saponara, Caprari, Quagliarella. A disposizione: Belec, Vieira, Ramirez, Jankto, Leverbe, Tavares, Ferrari, Tonelli, Defrel, Rolando, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

CHIEVO (3-4-3): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Radovanovic, Obi, Jaroszynski, Kiyine; Leris, Meggiorini, Stepinski. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Tomovic, Rossettini, Hetemaj, Giaccherini, Rigoni, De Paoli, Pellissier, Vignato, Djordjevic, Grubac. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia

Sampdoria-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico della formazione blucerchiata, reduce dall’importante successo in trasferta contro l’Empoli, opta per il 4-3-1-2 con Sala, Colley, Andersen e Murru a comporre il pacchetto arretrato. Davanti la retroguardia ci saranno Praet, Ekdal e Linetty con Ramirez sulla trequarti preferito a Saponara. L’attacco sarà affidato alla coppia Quagliarella e Caprari, quest’ultimo autore di una doppietta nello scorso turno di campionato. I veneti dovranno provare a portare punti a casa per non rimanere nel fondo della classifica e il tecnico Di Carlo lascerà quasi invariata la formazione che ha strappato un punto all’Inter sabato. Schieramento a specchio in campo con la difesa formata da Depaoli, Bani, Rossettini e Barba. A centrocampo dovrebbero esserci Rigoni, Radovanovic e Hetemaj con Giaccherini a supporto della coppia offensiva Meggiorini–Pellissier.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Tonelli, Leverbe, Ferrari, Tavares, Vieira, Jankto, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Semper, Cesar, Tanasijevic, Tomovic, Kiyine, Obi, Jaroszynski, Leris, Burruchaga, Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Di Carlo.

Sampdoria-Chievo: i precedenti del match

Le sfide sino ad ora disputate tra le due formazioni nella massima serie sono 26. Il bilancio pende a favore dei blucerchiati che hanno ottenuto 11 successi contro i 6 dei veneti, sono 9 in totale i pareggi. Prendendo in considerazione solo le gare giocate in casa ligure (13) il computo sorride ancora alla Sampdoria che ha conquistato 8 vittorie, 3 sono i pareggi, mentre in sole due occasioni i veneti sono riusciti ad espugnare il Marassi. L’ultima vittoria del Chievo nel capoluogo ligure risale al marzo 2016, quando grazie ad una rete di Meggiorini i Clievensi portarono a casa i tre punti.

Sampdoria-Chievo: l’arbitro della sfida

La gara del Marassi è stata affidata al direttore di gara Antonio Giua della sezione di Olbia coadiuvato dagli assistenti di linea Tasso e Baccini e dal quarto uomo Guccini. Gli addetti VAR designati sono Massa e Tegoni.

Sampdoria-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 5 (canale 255 dello Sky Box e canale 386 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.