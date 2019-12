Sampdoria-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Juventus streaming e probabili formazioni: i bianconeri di Sarri sfidano i blucerchiati di Ranieri nell’anticipo della 17ª giornata di Serie A

La 17ª giornata di Serie A si apre con un inedito anticipo infrasettimanale, quello fra la Sampdoria di Claudio Ranieri e la Juventus di Maurizio Sarri, determinato da esigenze di calendario, visto che domenica 22 dicembre i bianconeri saranno impegnati in Arabia Saudita nella Supercoppa italiana contro la Lazio. Madama guida la classifica a pari merito con l’Inter con 39 punti, i blucerchiati invece, grazie alla vittoria nel Derby della Lanterna contro il Genoa, sono risaliti al quartultimo posto a pari merito con Lecce e Udinese a quota 15. Sampdoria-Juventus: la partita si giocherà mercoledì 18 dicembre 2019 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.55.

L’anticipo della 17ª giornata di Serie A Sampdoria-Juventus sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sampdoria-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Mercoledì 18 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Le probabili formazioni

SAMPDORIA – Va verso il forfait Ekdal: lo svedese ha riportato un problema alla caviglia nel Derby della Lanterna e dovrebbe saltare la sfida contro la sua ex squadra. Al suo posto Ranieri pensa all’avanzamento a mezzala destra di Thorsby, e l’inserimento di Depaoli dal 1′ come terzino destro. In regia, vista la squalifica di Vieira, ci sarà probabilmente Linetty, con il recuperato Jankto come mezzala sinistra. Davanti tandem Gabbiadini-Quagliarella con Ramirez a supporto. In porta ci sarà Audero, mentre in difesa Murru agirà a sinistra e in mezzo Alex Ferrari e Colley formeranno la coppia centrale.

JUVENTUS – Sarri valuta se confermare dal 1′ Dybala sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Higuain e Cristiano Ronaldo o se tornare all’antica con Bernardeschi fra le linee e la ‘Joya’ in attacco in coppia con CR7. A centrocampo, vista l’assenza per squalifica di Bentancur, ci sarà spazio dal 1′ per Rabiot come mezzala destra accanto a Pjanic e Matuidi. In difesa sulla destra rientrerà Cuadrado dopo aver scontato la squalifica. Fra i pali sarà infine confermato Gigi Buffon, visto che Szczesny accusa ancora problemi fisici e non è pronto per rientrare.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, A. Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA