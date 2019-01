Sarri si scopre: «Barella? Senza Fabregas ci serve un centrocampista»

La corsa Barella si fa sempre più serrata: Inter, Napoli, Chelsea vogliono il talentino del Cagliari e lo stesso Maurizio Sarri non si nasconde più

Il Chelsea si iscrive alla corsa per Nicolò Barella. Maurizio Sarri, manager dei Blues, cerca un centrocampista sul mercato, visto l’addio di Cesc Fabregas, promesso sposo del Monaco e ha individuato nel talentino del Cagliari, l’erede naturale: «Barella? Non voglio parlare di calciatori di altri club. – riporta Sky Sports – Dico solo che con Fabregas che potrebbe andare via ci serve un altro giocatore a centrocampo, visto anche che non sappiamo quanto dovrà rimanere fermo ai box Loftus-Cheek».

L’ex tecnico del Napoli ha aggiunto: «Non so quale sia la decisione del club, ma a mio modo di vedere dovrebbe andare via. Al Chelsea c’è una regola che vuole solo rinnovi annuali per i calciatori over 30 e lui ha ricevuta una proposta biennale. Per questo penso sia giusto l’addio, non voglio che Cesc sia scontento».