Sarri eredita da Allegri una squadra abituata a vincere. L’ex Chelsea: «Ripetere quello che ha fatto in 5 anni non sarà semplice»

Da toscano a toscano (non di nascita ma d’adozione). Esce Massimiliano Allegri, entra Maurizio Sarri. E quest’ultimo raccoglie una Juventus reduce da 8 scudetti consecutivi, cinque col livornese in panchina, e sempre protagonista in Europa. L’eredità che l’ex Chelsea raccoglierà è quindi discretamente pesante. Lui la commenta così:

«Vincere tutto quello che ha vinto lui nei prossimi 5 anni non sarà per niente semplice. Ha fatto un percorso straordinario con risultati straordinari, mi piacerebbe vedere nella squadra quello che Massimiliano gli ha sempre dato, magari anche restare mezz’ora in difficoltà e poi in dieci minuti triturare la partita».