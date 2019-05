Sarri-Juve, Di Marzio non vede compatibilità tra il tecnico e i bianconeri: Non adatto al punto di vista tattico e per il personaggio che è

Gianni Di Marzio non fa sconti. Intervenuto a Radio Marte, l’ex tecnico del Napoli parla dell’affare Juve–Sarri: «Sarri non è l’allenatore adatto alla Juve, dal punto di vista tattico e per il personaggio che è».

«Come allenatore assolutamente non si discute e appena ha avuto l’opportunità, ha anche vinto. Ha anche cambiato il suo calcio al Chelsea, quindi è duttile».