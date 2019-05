Sarri-Juve: «Cosa dico ai tifosi del Napoli?», il tecnico getta la maschera

Sarri Juve: «Cosa dico ai tifosi del Napoli?», il tecnico del Chelsea getta la maschera. Così dopo la finale di Europa League a Baku

La consapevolezza di aver vinto una finale europea e quella di avere un futuro già incanalato – se non scritto – che nell’aspirazione massima dei tifosi della Juventus dovrebbe portarlo a trionfare anche nel contesto continentale maggiorato. Dopo il 4-1 all’Arsenal che permette al Chelsea di sollevare l’Europa League a Baku, molte delle domande per il tecnico sono sul futuro. Lui risponde così: «Da domani, come in tutte le società, inizieremo a tirare le somme della stagione, a vedere quello che io chiedo di migliorare alla società e quello che la società chiederà a me di migliorare. Gli anni di contratto sono ancora due. Il risultato è la discussione, non ci sono grandissimi problemi però come in tutte le società e dopo tutte le stagioni penso che un confronto sia obbligato e dovuto».

Ma poi l’accostamento alla Juventus è troppo facile, così come la contrapposizione di una scelta in presunta contraddizione col passato: «Negli ultimi venti giorni sono stato dato per certo alla Roma, poi dato per certo al Milan e ora dato per certo alla Juve. Fin che sono cose che leggi sui giornali non fanno nessun effetto. Cosa dico ai tifosi del Napoli che mi dicono di non andare alla Juventus? Sanno bene l’amore che provo per loro, che ho scelto l’estero per non andare direttamente in un’altra squadra. Poi la professione porta anche ad altri percorsi (…) Questa vittoria vorrei dedicarla anche ai tifosi napoletani perché una soddisfazione a loro non sono riuscita a darla». Leggere tra le righe non è mai stato così facile.