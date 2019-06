Sarri-Juve, Jorginho: «Sarei dispiaciuto. Tradimento per i tifosi napoletani»

Sarri-Juve, Jorginho parla in conferenza stampa a Coverciano, in vista dei prossimi impegni con la nazionale italiana

Jorginho è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, dove si trova in ritiro con l’Italia. Tanti i temi caldi, ma uno su tutti: l’affare Sarri–Juve. Il centrocampista ha detto: «Sarri via dal Chelsea? Sarei dispiaciuto».

E alla domanda su come vedrebbe Sarri in bianconero da ex napoletano: «Normale ci siano parole dei tifosi, il napoletano il mister lo porta nel cuore. Per loro sarebbe un tradimento. Vediamo cosa accadrà».