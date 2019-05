Sarri-Juve, Pistocchi: «Per lui che viene dal basso è una vittoria»

Sarri-Juve, Pistocchi commenta il possibile approdo dell’ex allenatore del Napoli sulla panchina bianconera

Sarri e la Juve sono sempre più vicini. Pistocchi, intervenuto a Radio Marte ha dichiarato: «La Juve ha bisogno di crescere nel gioco perché tra le grandi europee è l’unica che ha vinto solo in Italia. Il fatto che la Juve lo cerchi è una vittoria per Sarri che viene dal basso».

«Fossi stato in De Laurentiis non avrei mai lasciato andar via Sarri, ma gli avrei sottoposto un assegno in bianco».