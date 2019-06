Sarri-Juve, Reina: «I tifosi del Napoli non vorranno, ma il calcio è così»

Sarri-Juve, parla Pepe Reina, fedelissimo del tecnico toscano, sulla possibilità di vedere il suo ex allenatore sulla panchina bianconera

Sarri–Juve sembra diventato oramai un tormentone. Pepe Reina, intervistato da Sky Sport, ha parlato della possibilità di vedere il suo ex allenatore sulla panchina bianconera: «Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile per me poter pensare a una cosa del genere, ma aspettiamo, non so se andrà alla Juve».

«A Napoli i tifosi non vorranno, ma il calcio è così. La Juventus sa quanto sia bravo Sarri, respira pallone per 24 ore al giorno».