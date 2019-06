Sarri ha parlato in conferenza stampa di Gonzalo Higuain: «Ha vissuto male il post Juve, se ha una reazione può ancora fare bene»

Tra l’enormità di temi affrontati da Maurizio Sarri in conferenza, non poteva certo mancare un passaggio su Gonzalo Higuain. L’argentino nell’ultima stagione, tra Milan e Chelsea, non ha reso al suo solito livello, specialmente dal punto di vista realizzativo. Il neo allenatore della Juventus, su di lui, risponde così:

«Con Gonzalo al momento non ho parlato dopo la festa post finale di Baku. Prima dovevo farmi le mie idee sulla Juve e su questo ambiente. Lui è un tesserato della Juventus e quando rientrerà avremo modo di parlarci. Per qualità tecnica può giocare con chiunque, non lo vedo un grandissimo problema. La mia sensazione è che Gonzalo abbia vissuto male il post Juventus e sia uscito un po’ scosso dalla Juventus e abbia fatto una stagione in cui come sempre quando uno subisce un trauma emotivo succede. Se ha una reazione forte ha l’età giusta per fare ancora due o tre anni di grande livello».