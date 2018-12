Sassuolo-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo–Atalanta: scontro dal sapore europeo al Mapei Stadium! Roberto De Zerbi vola basso e nasconde le ambizioni europee del suo Sassuolo («Nessuno mi ha chiesto l’Europa quando ho firmato il contratto») ma i neroverdi sognano di tornare in Europa. Oggi il difficile scontro con l’Atalanta, reduce da due qualificazioni consecutive in Europa League e ancora vogliosa di stupire. MisterRobertoDe Zerbiha convocato tutti gli elementi a sua disposizione ad eccezione degli infortunati Claud Adjapong, Jeremie Boga, Leonardo Sernicola e Mauricio Lemos e ad eccezione dello squalificato Gian Marco Ferrari. Sono tornati nell’elenco dei convocati Kevin Prince Boateng e Alfred Duncan. Gasperini ha dovuto rinunciare agli infortunati Marten de Roon, Ali Adnan e Marco Varnier. Alle 15 il fischio d’inizio. Restate collegati con noi per tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra Sassuolo e Atalanta.

Sassuolo-Atalanta: diretta live e sintesi

Sassuolo-Atalanta: formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Matri, Di Francesco. A disp: Pegolo, Satalino; Peluso, Dell’Orco, Magnanelli, Bourabia, Djuricic, Trotta, Brignola, Babacar, Boateng. All. Roberto De Zerbi

ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez, Zapata, Barrow. A disp: Gollini, Rossi, Djimsiti, Masiello, Delprato, Gosens, Reca, Valzania, Pessina, Kulusevski, Tumminello, Ilicic. All. Gian Piero Gasperini

Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Il Sassuolo di De Zerbi ritrova due pedine fondamentali come Alfred Duncan e Kevin Prince Boateng ma il tecnico potrebbe non rischiare i due e potrebbe farli partire, almeno inizialmente, dalla panchina. Ancora assenti gli infortunati Claud Adjapong, Jeremie Boga, Leonardo Sernicola e Mauricio Lemos, out anche lo squalificato Ferrari. In difesa torna Magnani con Rogerio a sinistra. In avanti ballottaggio Babacar-Matri con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Gasperini deve fare a meno degli infortunati Marten de Roon, Ali Adnan e Marco Varnier. Il tecnico nerazzurro dovrebbe fare affidamento sui rientranti Toloi e Palomino, out con la Juve per squalifica. In mezzo al campo Pasalic è in vantaggio su Pessina per rimpiazzare de Roon. In avanti il tridente Gomez, Ilicic, Zapata non si tocca. Non convocato Rigoni, prossimo alla cessione.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Dell’Orco, Locatelli, Duncan, Boateng, Brignola, Matri, Trotta. Allenatore: De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. A dispsozione: Gollini, Rossi, Reca, Castagne, Masiello, Djimsiti, Pessina, Kulusevski, Valzania, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gasperini.

Sassuolo-Atalanta: precedenti

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Atalanta: il bilancio sorride ai nerazzurri. Il Sassuolo ha vinto i primi due scontri contro la Dea ma non ha mai trovato la vittoria nelle restanti 8 occasioni. Negli ultimi due precedenti giocati al Mapei Stadium, l’Atalanta si è imposta, in entrambe le occasioni, con il punteggio di 0-3. L’Atalanta ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime tre trasferte di A contro il Sassuolo (otto reti nel parziale), dopo essere rimasta all’asciutto nelle prime due.

Sassuolo-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 4 (canale 254 dello Sky Box e canale 385 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.