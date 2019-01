Sassuolo-Cagliari, lite Berardi-Babacar per il rigore

Sassuolo in vantaggio 2-0 sul Cagliari dopo 45′, ma in casa neroverde si registra un litigio tra Babacar e Berardi per il rigore

Si sta giocando in questi minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilio la sfida Sassuolo-Cagliari: neroverdi in vantaggio 2-0 dopo 45′, reti di Manuel Locatelli e Khouma Babacar su rigore. Ma scoppia la polemica, protagonisti di una lite l’attaccante senegalese e Domenico Berardi proprio per il tiro dagli 11 metri.

Il penalty conquistato da Djuricic ha scatenato il litigio tra i due attaccanti di De Zerbi, con l’ex Fiorentina che si è appropriato del pallone nonostante il rigorista solitamente sia il numero 25. Un alterco che ha costretto i compagni di squadra ad intervenire per ripristinare la normalità, anche se resta palese la contrarietà del fantasista di Cariati per il gesto del senegalese.