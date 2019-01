Sassuolo-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Prima senza Kevin Prince Boateng per il Sassuolo. I neroverdi, a secco di vittorie interne dal 21 settembre, affrontano il Cagliari al Mapei Stadium nel primo anticipo della 21esima giornata di Serie A. Mister Roberto De Zerbi ha convocato tutti gli elementi a sua disposizione ad eccezione degli infortunati Marlon e Leonardo Sernicola (aggregato anche l’ultimo arrivato, l’attaccante Scamacca, tornato dal prestito allo Zwolle) e dello squalificato Stefano Sensi. Nel Cagliari invece sono 4 gli assenti: out Castro, Klavan, Cerri e Sau. Restate collegate per tutti gli aggiornamenti e la diretta live della sfida tra Sassuolo e Cagliari.

Sassuolo-Cagliari: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Sassuolo-Cagliari: formazioni ufficiali

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic.

A disp: Pegolo, Satalino, Lemos, Ferrari, Dell’Orco, Adjapong, Duncan, Brignola, Boga, Scamacca, Di Francesco, Matri.

All. Roberto De Zerbi

CAGLIARI: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Ionita, Cigarini, Barella; Faragò, Joao Pedro, Pavoletti.

A disp: Rafael, Aresti, Romagna, Padoin, Pajac, Birsa, Bradaric, Deiola, Verde, Lella, Farias.

All. Rolando Maran

Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Il Sassuolo di mister De Zerbi dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3. I neroverdi dovranno rinunciare alle geometrie dello squalificato Sensi e dovranno fare a meno anche degli infortunati Marlon e Sernicola. Recuperato Duncan, potrebbe partire dal 1′ minuto. Tre ballottaggi, uno in ogni zona del campo: Magnani–Peluso in difesa, Bourabia–Locatelli in avanti e Djuricic–Di Francesco in avanti. Nel Cagliari sono 4 gli assenti: indisponibili Cerri, Klavan, Castro e Sau. Maran dovrebbe confermare per larga parte la formazione che ha pareggiato con l’Empoli. Rientra lo squalificato Ceppitelli in difesa. In mezzo al campo ballottaggio tra Cigarini e Bradaric. In avanti il grande ex Pavoletti supportato da Birsa e Joao Pedro.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Peluso, Lirola; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco In panchina: Pegolo, Satalino, Lemos, Magnani, Dell’Orco, Adjapong, Locatelli, Djuricic, Matri, Boga, Brignola, Scamacca. Allenatore: Roberto De Zerbi

CAGLIARI (4-3-1-2):Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionița, Cigarini, Barella; Birsa; Pavoletti, João Pedro. In panchina: Rafael, Aresti, Pajac, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Deiola, Bradaric, Lella, Verde, Farias. Allenatore: Rolando Maran

Sassuolo-Cagliari: precedenti

Sono 9 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Cagliari. In evidenza il segno X: 5 i pareggi tra le due formazioni, 2 le vittorie a testa. Tanti i gol segnati: 17 quelli realizzati dai neroverdi, 14 quelli realizzati dai sardi. Sono 4 le sfide disputate sinora al Mapei Stadium: 3 segni X e una larga vittoria per il Sassuolo, per 6-2, il 21 maggio del 2015 (vittoria più larga dei neroverdi in Serie A). Tanti gli ex della sfida: Pavoletti il più atteso, ma attenzione anche a Matri e Farias e agli scambi di mercato (al Cagliari piace Peluso, al Sassuolo Romagna). All’andata è finita 2-2.

Sassuolo-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.