Al Mapei Stadium, la seconda giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sassuolo e Sampdoria di fronte nel match della seconda giornata di Serie A. Sfida da grandi ex con Obiang, Ferrari, Djuricic e Duncan ora al Sassuolo ma con trascorsi in blucerchiato. Sulla panchina della Samp l’altro grande ex: mister Eusebio Di Francesco, tecnico amatissimo dalle parti di Sassuolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Sassuolo Sampdoria MOVIOLA

Aggiornamenti a partire dalle 18.00

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Sassuolo-Sampdoria tabellino