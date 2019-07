Schick nel mirino del Borussia Dortmund: le ultime

Patrik Schick è finito nel mirino del Borussia Dortmund, che lo vorrebbe portare in Bundesliga. Le ultime sul giovane

In giallorosso Patrik Schick non è mai esploso definitivamente. Il giovane non sempre ha trovato lo spazio adatto per esprimere le proprie qualità e adesso potrebbe provare una nuova esperienza all’estero. Su di lui ci sarebbe il Borussia Dortmund.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club tedesco avrebbe messo gli occhi sul ceco, con l’agente Pavel Paska che vorrebbe portare avanti la trattativa. Al momento c’è l’ostacolo dei 20 milioni di minimo garantito che la Roma deve alla Samp entro febbraio.