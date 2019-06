Schick si rilancia: doppietta con la Nazionale e Bulgaria al tappeto – VIDEO

Patrick Schick con la maglia della Repubblica Ceca è un altro giocatore. I cechi liquidano la pratica Bulgaria con una doppietta dell’attaccante giallorosso. Schick torna a respirare aria di casa e torna ad esprimersi ai suoi livelli.

La Bulgaria si era portata in vantaggio dopo appena tre minuti con Mustafa, prima di arrendersi all’attaccante ceco, che colpisce al 20′ con un tap-in sotto porta e al 50′ concludendo nel migliore dei modi un’iniziativa personale. Al 75′, l’arbitro gli annulla per fuorigioco il tris.

#CZEBUL 2-1: Here are the full highlights 📺

🇧🇬 @Team_Bulgaria took the lead in the 3rd minute but the hosts managed to pull off a comeback thanks to Patrik Schick's brace ⚽️⚽️#EURO2020Qualifiers #EURO2020Q #Euro2020 pic.twitter.com/utgNj2pj4z

