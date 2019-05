Sergio Ramos, possibile addio al Real Madrid dopo il litigio con Perez

Sergio Ramos starebbe pensando di lasciare il Real Madrid dopo un pesante litigio con il presidente Florentino Perez. La situazione

Non c’è pace in casa Real Madrid. Dopo la travagliata stagione, i Blancos devono far fronte ad un altro problema non da poco: il possibile addio di Sergio Ramos. Il difensore, secondo quanto riporta El Chiringuito, starebbe pensando di lasciare il club dopo un litigio con Florentino Perez.

Anche Marca e As hanno confermato la notizia di una possibile partenza, spiegando che il difensore non ha superato la pesante discussione avuta con il presidente dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax e dopo 14 anni potrebbe lasciare le Merengues.