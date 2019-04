Skriniar-Inter, accordo per il rinnovo: l’annuncio a fine anno

Milan Skriniar e l’Inter hanno raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto. L’annuncio arriverà a fine campionato

Milan Skriniar proseguirà la sua avventura all’Inter. Il difensore centrale classe ’95 ha grande mercato ma secondo Sky Sport proseguirà la sua carriera in nerazzurro. Il difensore slovacco ha trovato l’accordo per il rinnovo dell’accordo. Il giocatore dovrebbe percepire 3 milioni di euro a stagione a salire più bonus, fino al 2023. L’accordo, come detto, sarebbe già stato raggiunto, ma l’annuncio non arriverà a breve.

La trattativa, seguita in prima persona dal difensore slovacco, è ormai ben incanalata verso l’ufficializzazione per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, compreso l’Inter che crede nel suo centrale e vuole costruire presente e futuro con lui. L’annuncio del rinnovo però, salvo sorprese, arriverà solo al termine dell’attuale stagione. L’intesa però non è in discussione: l’Inter e Milan Skriniar hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto.