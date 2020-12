Spezia, conferenza stampa Italiano: «Non vedevamo l’ora di giocare in casa»

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna. Queste le sue parole

QUALITA’ – «Lo Spezia se non è con la qualità e l’attenzione al massimo può perdere con chiunque. Chiaramente sono situazioni che dobbiamo evitare però è successo. Speriamo che ci serva da lezione e ci faccia reagire già da domani».

FINALMENTE A CASA – «Non vedevamo l’ora. Sono state undici trasferte per noi, tornare a casa, essere nel nostro stadio e nel nostro habitat è un altro modo di entrare in campo durante le gare. Siamo felici, speriamo di fare un’ottima gara soprattutto perchè la prima del Picco in A e ci teniamo a ben figurare».