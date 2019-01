Thiago Silva, farà il tifo per il Milan di Gattuso a Gedda e rivela: «Mi piacerebbe PSG-Juventus in finale di Champions».

Juventus-Milan non sarà una partita che lascerà indifferente Thiago Silva. L’ex difensore rossonero, oggi in forza al PSG, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha rivelato che nella Supercoppa Italiana farà un gran tifo per la squadra di Gattuso. «Stasera – ha dichiarato – da tifoso rossonero sto con Rino. Poi da domani anche con Allegri (suo ex allenatore, ndr). Sarà una grande partita, spero però che vinca il Milan». Come uomo partita Thiago Silva punta sul Pipita: «Con Higuain ci vuole pazienza. – ha sostenuto il centrale brasiliano – Ha qualità indiscutibili e spero si sia tenuto tutti i gol per la Juve. Scherzi a parte, magari si sblocca per permettere al Milan di vincere un trofeo importante per la fiducia».

Il brasiliano spende parole importanti anche per il suo connazionale Paquetà, appena approdato in forza ai rossoneri. «Ha molta personalità, l’ho seguito con attenzione anche in Nazionale. – ha affermato – Il che aiuta quando porti una maglia pesante come quella del Milan. Penso possa già essere decisivo. Ha fatto bene con la Sampdoria. E in una finale c’è più motivazione, soprattutto se sfidi la Juve del mio amico Matuidi».

Il capitano del PSG sa bene però che la Juventus è la grande favorita per alzare il trofeo, e lancia il guanto di sfida ai bianconeri in chiave europea. «Sono candidati a raggiungere la finale di Champions, e con Ronaldo sono più forti. – ha sostenuto il brasiliano – Spero di affrontare i bianconeri in finale, vedremo che succede. Ma le favorite sono tante. Oltre a Juve e Psg, vedo Barcellona, Real Madrid, le due di Manchester. Tutte grandi squadre, abituate a questa competizione».

