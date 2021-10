Thorsby è squalificato per la prossima gara della Norvegia, quindi la Sampdoria chiede il rientro anticipato

Come anticipato dal Secolo XIX, la Sampdoria ha richiesto alla Norvegia di poter anticipare il rientro di Morten Thorsby, così da permettere ai blucerchiati di iniziare a preparare al meglio la partita contro il Cagliari.

Thorsby, infatti, è stato ammonito l’ultima partita con gli scandinavi ed era diffidato, per questo motivo non potrà giocare contro il Montenegro. La sua presenza in Nazionale ormai non può portare benefici dal punto di vista tecnico e quindi i blucerchiati vorrebbero riportarlo subito alla corte di D’Aversa.