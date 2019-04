Juve-Torino, parola alla difesa: che numeri per Sirigu e Szczesny!

Grandi difese a confronto nel derby tra Torino e Juventus. Numeri importanti per le difese delle due squadre

Numeri importanti per il Torino che affronterà la Juventus in uno dei derby più sentiti degli ultimi anni. Grande carica tra i granata dopo la vittoria sul Milan che è valso l’aggancio ai rossoneri e può permettere al Toro di sognare un posto in Champions League. Nel derby si sfideranno due delle migliori difese del campionato, le due migliori con la miglior difesa in trasferta, per entrambe solo 13 reti esterne subite in campionato. Mazzarri e Allegri hanno costruito i loro successi partendo proprio dalla difesa. Il Toro ha incassato 29 gol in 34 partite, la Juventus 5 in meno. Nel mezzo l’Inter con 28 reti subite.

Inoltre la formazione di WM in 24 partita su 34 non ha subito gol nel primo tempo e per trovare una miglior difesa bisogna risalire a 27 anni fa: nel 1991- ’92, quando la squadra allenata allora da Emiliano Mondonico subì solo 20 gol in 34 gare. Toro e Inter hanno 15 clean sheet, la Juve ne ha uno in più. Sirigu sta disputando una grandissima stagione, avendo battuto il record di imbattibilità con 599 minuti. Il Toro infine vanta la miglior difesa del campionato nel girone di ritorno con 10 gol incassati in 15 partite (e 9 gare senza subire reti). La Juve, insieme a Napoli e Milan, ne ha subiti 13.