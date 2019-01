Infortunio Zaza, tegola per Mazzarri: in dubbio per Roma-Torino

Infortunio Zaza, brutte notizie per il Torino: problema alla caviglia per il giocatore granata, le ultime sulle sue condizioni

Non arrivano buone notizie per il Torino di Walter Mazzarri. I granata devono fare i conti con l’infortunio rimediato da Simone Zaza rimediato nella seduta di rifinitura pre-Fiorentina, gara giocata oggi pomeriggio e terminata 0-2 per i viola. L’attaccante ha avvertito un problema alla caviglia sinistra e non è stato convocato per la gara dell’Olimpico. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle prossime ore, allarme in vista della sfida in programma sabato contro la Roma: infortunio Zaza, attesi aggiornamenti nei prossimi giorni dallo staff granata.